ÅìµþV¤Î¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¡Ê63¡Ë¤¬¡¢³«ËëÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÀ¶¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ½»»Åª¤Ë¤Ï¡¢²¼¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£100¡ó¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Â­¸µ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤ë¡£Àï¤¦¤Ù¤­¤Ï²æ¡¹¼«¿È¡×¤È¡¢·Ù²ü¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2Ï¢µÙ¸å¤ÎÎý½¬½éÆü¤Ç¡¢µÙ¤ó¤ÀÂÎ¤òµ¯¤³¤¹¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤¬¼çÂÎ¡£¥Á¡¼¥à¤ò2ÁÈ¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¼¼Æâ¤Ç¤Î¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢³«ËëÀï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£ºòÇ¯ÅìµþV¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÀï¤Ã¤¿¤³