11日未明、千葉県大網白里市みずほ台1丁目の道路の一部が陥没して水が噴出し、付近のアパートの窓ガラスが割れたり屋根が破損したりした。けが人はいないという。地中の水道管の破裂が原因とみられ、同日昼ごろに復旧し車の通行が再開された。水道管が破裂した影響で、道路には幅2メートルほどの穴ができた＝山武郡市広域水道企業団提供千葉県警東金署などによると、陥没したのは住宅地を通る市道。穴は幅約2メートル、深さ1.8