深セン市科学技術イノベーション局は8日、深センの2023年のR＆D投資額、24年の発明特許授権数、高価値発明特許有効件数などのデータを発表した。科技日報が伝えた。データによると、深センの23年のR＆D投資額は2236億6100万元（約4兆7000億円）で、9年連続で2桁台の成長を達成し、R＆D投資額の投入強度（対GDP比）は6．46％に達した。深セン企業のR＆D投資額は2桁台の成長を維持した。23年のR＆D投資額は2085億7800万元で社会全体