ジャズ戦でダンクシュートを決めるレーカーズの八村＝ロサンゼルス（USAトゥデー・ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは10日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのジャズ戦に先発して29分7秒プレーし、21得点、6リバウンドで132―113での勝利に貢献した。チームは今季最長に並ぶ6連勝で32勝19敗とした。マーベリックスからトレードでレーカーズに加入した昨季得点王のルカ