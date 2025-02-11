【ユーロ圏】 フランス雇用統計（2024年 第4四半期）15:30 予想7.5%前回7.4%（失業率) 【ノルウェー】 実質GDP（2024年 第4四半期）16:00 予想N/A前回-1.8% 【南アフリカ】 製造業生産高（12月）20:00 予想-0.4%前回-1.1%（前月比) 【メキシコ】 鉱工業生産指数（12月）21:00 予想-0.5%前回0.1%（前月比) 予想-1.3%前回-1.4%（前年比) 【カナダ】 住宅建設許可（