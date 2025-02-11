17:45マン英中銀委員、講演 21:15ベイリー英中銀総裁、講演 22:50ハマック・クリーブランド連銀総裁、講演 12日 0:00パウエル米FRB議長、金融政策や経済情勢に関する半期議会証言（米上院銀行委員会） 2:00シュナーベルECB理事、講演 3:00米3年債入札（580億ドル） 5:30ウィリアムズNY連銀総裁、イベントあいさつ 5:30ボウマンFRB理事、講演 米主要企業決算 コカ・コーラ、