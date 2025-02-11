ガールズバンド『PARADOXX』のドラムを務めるSHONOさんが11日に自身のX(旧ツイッター/@SHONO_14)を更新し、マンチェスター・シティの公式動画に登場したことを報告した。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝トーナメントプレーオフ第1戦1日目が11日に各地で行われ、シティはホームに王者レアル・マドリーを迎え撃つ。昨季と一昨季の優勝チーム対決として注目を集める中、シティは公式YouTubeチャンネルで試合の告知映像を