レノファ山口FCは10日、2025シーズンのキャプテンと副キャプテンが決まったことを発表した。キャプテンは新加入DF亀川諒史(31)とFW河野孝汰(21)の2人体制。副キャプテンはDFキム・ボムヨン(34)とMF田邉光平(23)が務める。以下、クラブ発表コメント■キャプテン▽DF亀川諒史「孝汰と共にキャプテンを務めさせていただくことになりました。長いシーズン、良い時、悪い時、さまざまなことがあるとは思いますがレノファ山口FCに関