【世宗聯合ニュース】韓国政府系シンクタンクの韓国開発研究院（ＫＤＩ）は１１日に発表した「修正経済見通し」で今年の韓国の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率を前回予想から大幅に引き下げて１．６％と予測した。政局不安や通商環境の悪化などで下振れリスクが高くなったと判断し、昨年１１月時点より０．４ポイント引き下げた。◇消費・投資・輸出すべて下方修正ＫＤＩは今年の韓国のＧＤＰ成長率を１．６％と予測した。上