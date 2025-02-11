【シドニー共同】南太平洋の島しょ国バヌアツで先月行われた議会（定数52、任期4年）総選挙を受けて発足した新議会は11日、新首相にジョサム・ナパット元副首相（52）を選出した。首都を直撃した昨年12月の地震からの復興や、地球温暖化による海面上昇問題に取り組む。島しょ国に安全保障協力を呼びかけている中国との向き合い方も課題となる。ラジオ・ニュージーランドによると、ナパット氏は指導者党を率い、総選挙で最多の9