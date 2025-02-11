トランプ米大統領は10日、連邦政府が紙製のストローの調達をやめるとする内容の大統領令に署名した。トランプ氏は紙ストローを批判し、「我々はプラスチック製のストローに戻る」と述べた。大統領令では、紙ストローについて、非機能的で、人体に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質を使用し、プラスチック製よりも製造コストが高いと主張。連邦政府の調達から紙ストローを排除し、政府機関の建物では紙ストローが提供されない