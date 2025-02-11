北朝鮮が米国海軍のロサンゼルス（ＬＡ）級原子力潜水艦「アレクサンドリア」（ＳＳＮ７５７。６９００トン級）が釜山（プサン）作戦基地に入港したことを非難しながら「相応する力で牽制（けんせい）するだろう」と威嚇した。金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が事あるごとに強調している自衛的核武力強化措置の名分を蓄積すると同時に、米戦略資産の韓半島（朝鮮半島）展開・共同訓練の中断を米国との交渉テーブルに上げよ