１０日、試合に臨む日本の磯谷奏汰（中央）。（ハルビン＝新華社記者／劉繇）【新華社ハルビン2月11日】中国黒竜江省ハルビン市で開催中の第9回冬季アジア大会は10日、アイスホッケー男子1次リーグA組の試合が行われ、日本が中国に2-1で勝利した。１０日、得点を喜ぶ中国代表。（ハルビン＝新華社記者／楊磊）１０日、パックを奪い合う双方の選手。（ハルビン＝新華社記者／李嘉南）１０日、チームメートの得点を