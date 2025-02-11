ホテルグランヴィア大阪は、「駅上HOTEL de いちごのスイーツブッフェ〜2025〜」を3月の週末11日間限定で開催する。いちご尽くしのスイーツは、カスタードクリームといちごピューレジュレを生地とともにしたショートケーキと食材配合比率・焼き上げ時間などを繰り返し調整したショートケーキのパティシエ2人が提案する「ショートケーキの食べ比べ」、バニラカスタードとチョコレートの2種類の「30センチメートルのロングミルフィー