吉利汽車控股のエジプト・ギザ工場の生産ライン。（１月１５日撮影、カイロ＝新華社記者／王東震）【新華社北京2月11日】中国自動車大手の吉利汽車控股がこのほど発表した1月の販売台数は前年同月比約25％、前月比約27％増の26万6737台で、うち国内販売台数は23万9944台だった。同社は1月に三つのブレークスルーを実現した。一つ目は電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）を抜き、国内販売台数でトップに躍進したこと。BYDの1