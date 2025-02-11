俳優の高橋英樹さんが、２月１０日に自身のブログを更新。８１歳の誕生日を迎え、その思いを綴りました。 【写真を見る】高橋英樹さん８１歳の誕生日迎え"家族ショット”公開「孫ちゃん達からも可愛い声でジイジおめでとうと可愛く言われました(笑)」高橋英樹さんは「今日は私のバースデー！」「今日は私の81歳の誕生日です」と、投稿。続けて「孫ちゃん達からも可愛い声でジイジおめでとうと可愛