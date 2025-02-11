愛知県警本部愛知県警田原署は11日、同県田原市の畑からキャベツ約800個が盗まれたとの届け出があったと明らかにした。天候不順による生育不良の影響で、キャベツの高騰が続いており、署は売却目的の窃盗とみて調べている。署によると、5日朝、キャベツが大量になくなっていることが分かり、農家の男性が被害届を出した。愛知県は野菜の生産が盛んで、2023年のキャベツの産出額は全国2位の189億円。田原市が主要産地だった。