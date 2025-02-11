中国広東省から長野県白馬村のスキー場を訪れ、長男と雪遊びを楽しむ葉華維さん（手前）＝1月（葉さん提供・共同）【上海共同】中国のオンライン旅行大手、携程集団（トリップドットコム・グループ）は11日までに、春節（旧正月）の連休（1月28日〜2月4日）の海外旅行先ランキングで日本が首位だったと公表した。昨年の春節と比べ予約件数が倍増した。円安や日中関係改善の流れが後押ししたとの指摘が出ている。東京、大阪、京