【本日これまでに発表された経済指標】 【豪州】 Westpac消費者信頼感指数（2月）08:30 結果0.1% 予想N/A前回-0.7%（前月比) NAB企業景況感（1月）09:30 結果3.0 予想N/A前回6.0（NAB企業景況感) 【英国】 BRC既存店売上高（1月）09:01 結果2.5% 予想1.1%前回3.1%（BRC既存店売上高)