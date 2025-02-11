「プロレス・ノア」（１１日、後楽園ホール）１月に新日本を離脱したＫＥＮＴＡ（４３）が古巣に帰還した。拳王（４０）とタッグを組み、清宮海斗（２８）＆谷口周平（４８）と対戦。後楽園大会としては約１１年ぶりの参戦となったが、最後はｇｏ２ｓｌｅｅｐで谷口からフォールを奪った。古巣ファンから大歓迎を受けた。ＫＥＮＴＡは全日本でデビューした直後の２０００年６月から約１４年間ノアに在籍し、１４年に米Ｗ