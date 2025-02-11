2025年2月10日、新浪財経は中国の24年の結婚登録数がこの45年で最低になった背景について考察する記事を掲載した。記事は、中国民政部が8日に発表した統計データによると、24年の中国国内における結婚登録数は前年比20．5％減の610万6000組となり、1980年からの45年間で最も低い水準になったと紹介。中国人口学会副会長で南開大学経済学院人口・発展研究所の原新（ユエン・シン）教授が、結婚登録数の減少は長期的な傾向であり、主