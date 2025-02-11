データストレージ製品などを展開するVerbatim Japan（バーベイタム・ジャパン、東京都千代田区）は、外付けSSD（ソリッド・ステート・ドライブ）「Metal Mini」を2025年2月15日から順次発売する。USB3.2 Gen2x2対応、高速データ転送を実現クレジットカードより小さいコンパクトサイズで、金属製の筐体を採用。洗練されたデザインとすぐれた耐久性を両立した。USB3.2 Gen2x2に対応し、毎秒最大2000MBの高速読み取り、毎秒最大1750MB