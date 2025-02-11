第18回朝日杯将棋オープン戦（朝日新聞社主催）の準決勝が11日、東京・有楽町朝日ホールで指され、近藤誠也八段（28）が佐々木勇気八段（30）に勝ち、井田明宏五段（28）との決勝に進出した。図・△３七馬まで振り駒で佐々木八段の先手となった一局は、角換わり腰掛け銀の最新形へ。図の局面で果敢に後手陣を攻め立てた▲6三銀の打ち込みを佐々木八段は局後に悔やんだ。△同金は▲7二角で困る。本譜の△4二玉▲6二銀不成△3一