昨年に「画業50周年」を迎え、今月15日に80歳の誕生日を迎える漫画家・わたせせいぞうの代表作「ハートカクテル」のアニメ版挿入曲などを収録した「ハートカクテルオリジナル・サウンドトラックスエッセンシャル・ミュージック」（税込3850円）が12日にリリースされる。（文中敬称略） 【写真】24年に「画業50年」を迎えた漫画家・わたせせいぞう氏 昨年に続く、初商品化作品も含む「ハー