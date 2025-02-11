７日、開幕式で記念撮影に応じる来賓。（東京＝新華社配信）【新華社貴陽2月11日】東京の日中友好会館美術館で7日午後、日中友好会館と中国貴州省政府新聞（報道）弁公室が主催する「2025年新春展希望の野原で−貴州水城絵画展」の開幕式が行われた。訪れた来賓は同展について、中日の文化交流に新たな彩りを添えたと称賛した。７日、東京の日中友好会館美術館で展示作品を鑑賞する来場者。（東京＝新華社配信）同展には