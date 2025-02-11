女優の萬田久子（66）が11日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との別れを伝えた。萬田はハッシュタグで「クリ」と添え、「17年5ヶ月ありがとう〜」と感謝。「これから私ひとりの影になるのね」と、散歩中の萬田とみられる影と愛犬の写真を公開した。続く投稿で「久しぶりの三匹で何話してるのかな〜」と、虹の絵文字とともにコメント。3匹の愛犬の写真を掲載し、ハッシュタグで「クリ」「モモ」「カキ」と記した。これら