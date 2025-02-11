◆１３５１ターフスプリント・Ｇ２（２月２２日、サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場）追い切り＝２月１１日、美浦トレセン２３年の阪神ＪＦの覇者アスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は美浦・Ｗコースを単走で６ハロン８１秒９―１１秒４の好時計をマーク。黒岩陽一調教師は「競馬に備えて国内最終追い切りはしっかりと負荷をかけることができましたし、状態はしっかり整えられた