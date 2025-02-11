国民民主党は１１日、都内で党大会を開き、２０２５年度の活動方針案を採択した。「対決より解決」を掲げて政策実現のため与野党を問わず連携する姿勢を鮮明化。今夏の参院選では積極的に候補者擁立を図る方針を明記した。榛葉賀津也幹事長は「絶滅危惧政党といわれたころからこれだけ仲間が増えた」と昨年の衆院選での躍進を誇った一方で、９日に投開票されら横浜市議補選で国民民主党が議席を獲得したことに「国民が強いから