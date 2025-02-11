モデルの近藤千尋（35）が10日、自身のインスタグラムを更新。産後初めて『呼び出し先生タナカ』（毎週月曜 後7：00）に出演したことを報告し、番組で着用した制服姿の写真を披露した。【写真】美スタイルの制服姿を披露した近藤千尋昨年8月末に第3子・心都（こと）ちゃんを出産した近藤。「産後初めての呼び出し先生タナカでした安定の真ん中5位でした。笑」と報告した。続けて、「もえさん、おめでとう御座います大好き