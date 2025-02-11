お笑いコンビ「キャイ〜ン」のウド鈴木（５５）が１１日、所属事務所「浅井企画」の仲間と生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。テレビで見せる天然キャラとは別の顔が明かされた。芸歴５１年目の大先輩・関根勤（７１）によると、ウドは「内側に高倉健さんがいるの」。２０歳ぐらいのときは、喋り方をマネして「自分は〜」と言っていて、部屋には健さんのポスターを貼っていたという。「出川（哲朗）