「ＲＩＳＥＶＯＡ」（１１日、大手町三井ホール）元・雨上がり決死隊の宮迫博之（５４）が４０歳以上限定のアマチュア大会に出場し、ＰＴＡ会長の若林元樹（５０）と死闘を繰り広げたが、０−３で判定負けした。宮迫はオレンジと黒のリングパンツで、自身のオリジナルソングとともに入場。１回はいきなり蹴りを見舞ったが、若林のパンチに押し込まれる展開。それでも蹴りから打開し、パンチを浴びせる場面も。バックハンド