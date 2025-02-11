◆紅白戦紅組―白組（１１日・サンマリン宮崎）巨人の喜多隆介捕手が勝ち越し適時打を放ち、アピールした。同点の９回２死二塁。喜多は育成右腕・園田の外角直球に反応した。逆らわずにはじき返し、右翼線への適時二塁打。二塁走者のフルプが生還し、勝ち越し点をもたらした。激しい捕手争いの中で、バットで存在感を示した。