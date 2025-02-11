◆紅白戦紅組―白組（１１日・サンマリン宮崎）巨人の育成右腕・園田純規が１１日、紅白戦で白組の８番手で９回に登板。１回３安打２失点だった。白軍が１点リードして迎えた９回裏。先頭・岡田には中越えの三塁打。続くティマの中堅への犠飛で同点に追いつかれた。続く郡は中飛。しかし、フルプの右前への安打に味方のエラーも絡んで２死二塁。続く喜多に右翼線への勝ち越しの適時二塁打を浴びた。最後は中田を遊ゴロに打ち