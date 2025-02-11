小学6年生／塚本怜子さん（12） 香川県丸亀市に、ある身近なものをマイクロプラスチックの回収に生かす研究をしている小学生がいます。その研究成果は、県の発表会で最優秀賞を受賞するなど、高く評価されました。 丸亀市の小学6年生、塚本怜子さん（12）。 塚本さんは、直径5mm以下の海ごみ「マイクロプラスチック」をあるものを使って回収する研究をしています。 その「あるもの」とは…… （塚本怜子さん）「消