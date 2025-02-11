「練習試合、楽天−日本ハム」（１１日、金武町ベースボールスタジアム）楽天が今季初実戦を迎え、注目のドラフト１位・宗山塁内野手＝明大＝が上々のデビューだ。２安打１四球１盗塁の内容にスタンドからは「いいよ、いいよ」などの声が飛んだ。「１番・遊撃」で先発出場すると、１打席目には高めの直球をはじき返していきなり中前打を記録。デビュー戦の“初打席”でいきなり“初安打”を記録すると、三回の２打席目にはフ