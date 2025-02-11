＜RISE：VOA＞◇11日◇東京・大手町三井ホール宮迫博之（54＝TARGETSHIBUYA）がキックボクシングに初挑戦し、大会への参戦経験を持ち、初勝利を目指したPTA会長の若林元樹（50＝トイカツ道場）と2回戦（1分30秒、67・5キロ以下契約）で対戦。2回をフルに戦い抜き、0−3（19−20、18−20が2人）の判定で敗れた。宮迫は、入場時から「宮迫頑張れ」「100万円あげるぞ」「宮迫ですッ！」などと声援を浴び、リング上でガッツポーズし