2月14日公開の劇場版『トリリオンゲーム』の公開直前イベントが10日、東京・新宿の西武新宿ペペ前広場で行われ、目黒蓮、佐野勇斗が登場した。劇場版『トリリオンゲーム』の公開直前イベントに登場した目黒蓮、佐野勇斗(左から)本作は、同名コミックの実写化作品で、2023年7月期にTBS系で連続ドラマとして放送された『トリリオンゲーム』の劇場版。"世界一のワガママ男"の天王寺陽(ハル/目黒蓮)と"気弱なパソコンオタク"の平学(ガ