巨人の阿部慎之助監督が１１日、午前中に３軍の宮崎・都城キャンプを視察した。１、２軍のキャンプ地・宮崎県総合運動公園からスタッフ運転の車で約４０分。午前９時半頃に３軍キャンプ地に到着した。駒田監督ら３軍首脳陣と会話して若手を観察。ブルペンでは育成選手の鴨打、吉村、花田、ドラフト４位ルーキー石田充らの投球練習に熱視線を送った。メイン球場では野手の打撃練習で身ぶり手ぶりフルスイング指令を出し、田