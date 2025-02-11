１０日、スノーボード女子ビッグエアの表彰式に臨む日本の石本鈴花。（亜布力＝新華社記者／張晨霖）【新華社ハルビン2月11日】中国黒竜江省ハルビンで開催中の第9回冬季アジア大会は10日、スノーボード女子ビッグエアの表彰式が行われた。中国の熊詩芮（ゆう・しぜい）に金、張小楠（ちょう・しょうなん）に銀、日本の石本鈴花に銅メダルが授与された。１０日、スノーボード女子ビッグエアの表彰式に臨む中国の熊詩&#