俳優の遠野なぎこさんが自身のインスタグラムで、体調が改善に向かっていることを報告しました。【写真を見る】【遠野なぎこ】 ”祝♡2キロ増量” ”毛髪の変化！” 体調の改善を報告「生きる事に闘う皆んな、一緒に居るよ」10日の投稿では『“よく食べよく寝て、毛髪の変化！！”』と書き出し、「何か不思議な手触りだなと思い、少し気にしていたら」「頭頂部の毛髪が、根元からグングンと立ち上がってる」と報告。「ずっと