俳優の竜星涼さん（31）が2025年2月8日にインスタグラムを更新し、映画「ショウタイムセブン」で共演した俳優・錦戸亮さん（40）とのツーショット写真を披露した。「覚えてなかったらごめんねごめんね〜」竜星さんは、ピースサインで笑顔を浮かべる自身と、銀縁のメガネをかけて髭をたくわえた姿の錦戸さんのツーショットを投稿。「10年ぶりの平ちゃん〜〜〜！！大木ですよ！大木！覚えてなかったらごめんねごめんね〜」とコメント