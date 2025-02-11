勤務する老舗和菓子店のレジから売り上げを抜き取ったとして、兵庫県警たつの署は10日、店長を務めていた女性（57）=兵庫県姫路市=を窃盗の疑いで逮捕し、発表した。「私はレジからお金を盗んでいません」と否認しているという。署によると、逮捕容疑は昨年10月28日午前10時ごろから午後4時半ごろまでの間に、たつの市新宮町觜崎の店舗のレジから現金約5万円を盗んだというもの。売り上げは店長が管理しており、レジのシステム