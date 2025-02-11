レディースストリートウェアブランド「X-girl（エックスガール）」から、デザイナー・Junghoon Son氏が手がけるブランド「VANDY THE PINK（ヴァンディー・ザ・ピンク）」とのコラボレーションコレクションが登場。2月14日（金）の全国発売に先駆け、現在先行予約を受付中です。今回のコラボのためにデザインされた、特別なアートワークやコラボロゴにご注目！X-girlとVANDY THE PINKがついにコラボ！VANDY THE PINKは、韓国出身で