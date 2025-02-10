1月23日に映画芸術科学アカデミーより発表された第97回アカデミー賞のノミネーションにおいてデンマーク代表作品として国際長編映画賞にノミネートされ、受賞の期待が高まる『The Girl with the Needle（英題）』（原題：Pigen med nålen）の邦題が『ガール・ウィズ・ニードル』に決定し、5月16日（金）より新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、渋谷ホワイト シネクイントほか全国で公開されることが決定！ あわ