「広島春季キャンプ」（１１日、日南）広島が１日から宮崎県日南市で行っていた一次キャンプを打ち上げた。同日中に沖縄へ移動し、１３日からは二次キャンプに臨む。１１日間に及んだ一次キャンプ。野手陣は昨秋同様、ロングティーと連続ティーを毎日実施。徹底的にバットを振り込んで打力向上に励んだ。投手陣ではドラフト２位・佐藤柳（富士大）や２年目の常広が存在感を発揮。先発陣の軸となる大瀬良、床田、森下も順調な