ESPN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Ç¤â1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ËëÁ°¤«¤é¡È2´§¡É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëÁª¼ê¤ò³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ë¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤·¡¢ÂÇÎ¨¤äËÉ¸æÎ¨¤Ê¤É¤Î¥Ý