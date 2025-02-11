マーベル・スタジオで蘇る「デアデビル：ボーン・アゲイン」より、新たな劇中カットが英にて公開された。これまでよりも激しいアクションを描くというコメントも語られている。 かつてで配信されていたシリーズをマーベル・スタジオが新たに受け継ぐ「デアデビル：ボーン・アゲイン」について、これまでも出演者らは旧シリーズ同様のバイオレンス描写が見られると予告していた。Netflix版は