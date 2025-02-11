2月11日（現地時間10日、日付は以下同）。NBAコミッショナーのアダム・シルバーは、17日にチェイス・センター（カリフォルニア州サンフランシスコ）で開催される「NBAオールスターゲーム2025」の代替選出された選手を発表した。 ダラス・マーベリックスのアンソニー・デイビスが、9日のヒューストン・ロケッツ戦で左内転筋を負傷し、数週間の離脱を余儀なくされたた