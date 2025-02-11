5月に公開される短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season7』より、加藤シゲアキが監督、正門良規（Aぇ! group）とダブル主演を務める『SUNA』の予告映像と場面写真が解禁された。【動画】加藤シゲアキ＆Aぇ! group・正門良規が刑事役でW主演！『SUNA』予告2020年より始動した、伊藤主税、阿部進之介、山田孝之らがプロデュースする『MIRRORLIAR FILMS』（ミラーライアーフィルムズ）は、メジャーとインディーズを