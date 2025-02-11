2·î10Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤Î·àÃæ²Î¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇ¥­¥ã¥¹¥È¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÇòÀãÉ±Ìò¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëµÈÌøºéÎÉ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢·àÃæ²Î¡ÖÌ´¤Ë¸«¤ë¡ÁWaiting on a Wish¡Á¡×¤È¡Ö¸ýÅ«¤Õ¤¤¤ÆÆ¯¤³¤¦¡×¤ò½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇ¤Î¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢·î¾ë¤«¤Ê¤È¡Ê½÷²¦Ìò¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¤ª¤³¤ê¤ó¤ÜÌò¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿Íµ¤À¼Í¥¤Î¿ÛË¬